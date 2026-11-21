Proseguono le interlocuzioni tra il Comune di Castelsardo e la diocesi di Tempio-Ampurias per l’acquisto del palazzo del Seminario e dell’Episcopio. Il Comune di Castelsardo è infatti beneficiario di un importante e vincolato contributo di 5 milioni di euro per acquisire, restaurare e quindi salvaguardare immobili di importante valenza storico-culturale, di proprietà ecclesiastica o privata, quali l’Episcopio, il Seminario vescovile ed il Palazzo con la Torre de la Municion.Lo stanziamento inserito nella variazione di bilancio regionale, la legge 20/2026, prevede molto chiaramente che gli immobili vengano resi fruibili per finalità istituzionali, culturali o turistiche. Il Legislatore regionale ha ritenuto opportuno finanziare l’ente per tutelare un importante pezzo di storia della città che sta cadendo o è già caduto in rovina e, soprattutto, per evitare che finisca nelle mani dei privati.

Attorno alla cessione è nato un dibattito nel quale interviene la sindaca Maria Lucia Tirotto: «Mentre l’amministrazione comunale era concentrata ad effettuare le opportune valutazioni e interlocuzioni con la diocesi di Tempio-Ampurias – spiega la prima cittadina – attorno all’idea di acquisizione da parte del Comune si è sviluppato un dibattito basato su considerazioni, discorsi e più in generale opinioni che in molti casi non trovano riscontro nella realtà. Non è vero, per esempio, che il Comune è tenuto a garantire la destinazione dei beni a scopo sociale, come erroneamente mi è stato attributo sulla stampa. Mentre è vero che è tenuto, come ho detto pubblicamente, a rispettare le finalità indicate nell’articolo 2, comma 25 della legge regionale 20/2026: istituzionali, culturali o turistiche». E ancora: «Non è vero che questi 5 milioni di euro possano essere destinati ad altri interventi, girati ad altri soggetti, utilizzati per i restauri per poi lasciare i beni in capo alla diocesi. Chi dovesse sentire parlare di queste soluzioni creative sappia che lo stanziamento è vincolato e non lascia spazio ai desideri di chi, sostanzialmente, mira a un solo risultato: evitare che i cittadini di Castelsardo diventino proprietari di un pezzo della loro storia. L’unica cosa dimostrabile e tangibile è la lungimiranza dimostrata dal Legislatore regionale nell’intervenire, una volta diffusa la notizia che questi beni rischiavano di finire in mano al privato, a garantire uno strumento finanziario che li ascrivesse a patrimonio del Comune». E conclude: «Trovo difficile capire – conclude la sindaca – le perplessità attorno a questa operazione di acquisizione, pensata proprio per salvaguardare questi beni e metterli al servizio della comunità. Restaurare questi immobili con una funzione coerente con la loro storia è una scelta che giudichiamo necessaria, specie considerando che l’alternativa è la privatizzazione. È questo il concetto cardine che ritengo sia condiviso anche dal vescovo Roberto Fornaciari».