Interventi su asili nido, scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado, oltre che sul centro anziani, all'autoparco comunale e alla sede della Società in House nel pacchetto di documentazione approvato dalla Giunta del sindaco Raimondo Cacciotto. La delibera dà il via libera al progetto di Fattibilità tecnico economica (Pfte) per un importo complessivo richiesto alla Regione Sardegna pari a 1.161.218,73 di euro, finalizzato a ottenere i finanziamenti previsti dall'Avviso pubblico di attuazione del “Progetto pilota per l’autoconsumo energetico dei Comuni della Sardegna con popolazione superiore a 20.000 abitanti”. La proposta progettuale del Comune di Alghero mira a riqualificare il patrimonio edilizio pubblico attraverso l'installazione di nuovi impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo, con l'obiettivo di abbattere in modo strutturale la spesa corrente per l'energia elettrica e ridurre le emissioni climalteranti. Gli interventi sui dieci siti sono stati individuati a partire da un'attenta analisi dei consumi storici delle utenze comunali. Il dimensionamento tecnico è stato infatti studiato per garantire, su ciascun singolo impianto, una quota di autoconsumo annuo non inferiore al 70% dell'energia prodotta, assicurando così la massima efficienza operativa e un risparmio diretto per le casse dell'Ente. «Con questa iniziativa candidiamo una buona fetta degli edifici verso l'autosufficienza energetica e la sostenibilità ambientale », dichiara il Sindaco Raimondo Cacciotto. « Il progetto nasce dall’attuazione della legge regionale 20 del 2024 sostenuta dall’Assessore Antonio Piu e rappresenta il primo passo di un programma pluriennale. Intervenire in modo mirato sulle scuole e sulle strutture comunali – precisa il sindaco - ci consentirà di tagliare in maniera significativa i costi delle bollette, liberando risorse preziose dal bilancio che potremo destinare direttamente in servizi per la comunità». L’atto di indirizzo dell’Amministrazione nella fase di programmazione, una volta accolta la proposta, prelude ai successivi livelli di progettazione, il progetto esecutivo e la successiva fase del bando di gara. «Con questa approvazione – afferma l’Assessore alle Opere Pubbliche Francesco Marinaro - mettiamo in campo una progettualità importante per intercettare le risorse regionali e dotare dieci strutture strategiche della città di impianti moderni ed efficienti. Puntare sull'autoconsumo energetico nelle scuole, negli asili e nelle nostre strutture n è solo una scelta doverosa e a una precisa strategia di risparmio strutturale».