Una giornata di partecipazione, confronto e impegno per il futuro della comunità. Si è svolto oggi il Congresso provinciale delle ACLI di Sassari, che ha eletto 30 consiglieri provinciali per il mandato 2026-2030.

Presieduto dal vicepresidente nazionale Pierangelo Milesi e alla presenza del presidente regionale delle Acli sarde Mauro Carta, il Congresso ha offerto un dibattito denso di contenuti, a partire dal Rapporto METE, presentato da Vania Statzu. Spopolamento, denatalità, migrazioni, lavoro dignitoso, giovani e accesso ai servizi hanno attraversato il confronto, insieme alla presentazione del Bilancio sociale da parte del presidente provinciale Giuseppe Fresu.

Nel ricordo riconoscente di Fabrizio Satta, al quale è stato dedicato il Congresso, le ACLI di Sassari rinnovano la determinazione a essere una presenza viva nei territori, capace di ascoltare le persone, interpretare i cambiamenti e tradurre i bisogni in proposte di politiche pubbliche per il bene comune.

I consiglieri eletti sono: Silvia Chelo, Immacolata Deriu, Chiara Favini, Franca Rosa Monni, Silvia Muceli, Gianfranca Piras, Alessandra Piredda, Sabrina Sanna, Marco Calaresu, Giuseppe Fresu, Giovanni Latte, Salvatore Manca, Elisa Garau, Gabriele Mura, Alessandro Neri, Federico Piras, Umberto Amedeo Ruggiu, Luca Sechi, Antonio Luigi Serra, Pierluigi Spanu, Ottavio Sanna, Giovanni Maria Putzu, Antonello Chelo, Salvatore Sanna, Valeria Casu, Giuseppe Pintus, Vittorio Cau, Pinuccio Vacca, Gianni Dettori, Gianfranco Strinna.