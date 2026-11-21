Prosegue il percorso dell’Amministrazione per garantire maggiore accessibilità e tutela dei diritti ai cittadini più fragili. È stata ufficialmente costituita, con decreto firmato nella giornata di ieri dal sindaco Raimondo Cacciotto, la Commissione consultiva incaricata di valutare le istanze per l'istituzione degli stalli di sosta personalizzati riservati alle persone con disabilità. Il provvedimento del Sindaco percorre il solco tracciato dall’articolo 6 del nuovo regolamento comunale sugli appositi parcheggi riservati, approvato dal Consiglio Comunale nel giugno scorso che prevede la composizione dell’organismo nel quale figurano tre membri, ovvero un dirigente comunale, il Garante per i diritti delle persone con disabilità del Comune di Alghero, un esperto in materia sanitaria per le valutazioni previste dalla norma.

Saranno quindi Pietro Nurra, dirigente comunale, con funzioni di Presidente, Marco Balbina, Garante per i diritti delle persone con disabilità nominato dal Consiglio Comunale il 16 Ottobre scorso, e la Dott.ssa Flavia Carta, esperta in materia sanitaria per le valutazioni previste dal regolamento, a svolgere le funzioni consultive in relazione alle istanze di istituzione degli stalli. “Con questa Commissione rendiamo operativo un regolamento atteso” – dichiara il sindaco di Raimondo Cacciotto.

«Una città – prosegue - si misura dalla capacità di garantire diritti e opportunità a tutte le cittadine e tutti i cittadini, ed è nostro dovere far sì che Alghero sia sempre più accessibile e inclusiva, che non lasci indietro nessuno e sappia tradurre i principi dell’uguaglianza in scelte concrete, che incidono sulla quotidianità delle persone». La Commissione avrà il compito di esaminare le singole richieste presentate dai cittadini ed esprimere su di esse un parere obbligatorio, seppur non vincolante. Dovrà valutare, inoltre, le particolari condizioni di invalidità di cui alle norme di riferimento, richiedendo, ove necessario, integrazioni e chiarimenti agli interessati.