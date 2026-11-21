Grave incidente ad Alghero sulla statale 127bis, dove un ciclista di 57 anni è rimasto ferito dopo essere finito fuori strada.

E’ successo questa mattina, mentre procedeva con la sua due ruote nel tratto di strada tra Alghero e Uri. L’uomo ha perso il controllo del mezzo ed è finito sull’asfalto. Il ciclista, a seguito dell’impatto violento, ha riportato un grave trauma cranico e toracico.

Immediatamente soccorso dagli operatori sanitari del 118, l’uomo è stato stabilizzato e intubato e trasferito con l'elisoccorso all'ospedale civile di Sassari, dove ora si trova ricoverato in prognosi riservata.

Nel luogo dell’incidente i carabinieri per i rilievi e la ricostruzione della dinamica.