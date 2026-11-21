Da oggi, 21 novembre, la Città di Sorso è ufficialmente Civitas Mariae.

Si è svolta questa mattina, nel Santuario della Beata Vergine Noli Me Tollere e nel Piazzale dei Cappuccini, la solenne cerimonia che ha sancito il riconoscimento del legame secolare tra la comunità sorsense e la Vergine Maria, venerata con il titolo di Noli Me Tollere. Un momento di straordinario significato religioso, storico e civile, che ha dato forma solenne e istituzionale a una devozione profondamente radicata nell’identità cittadina, custodita e tramandata nei secoli dalle famiglie di Sorso e dai Frati Minori Cappuccini.

Alla celebrazione hanno preso parte l’Arcivescovo metropolita di Sassari, monsignor Francesco Antonio Soddu, il sindaco Fabrizio Demelas, il Padre guardiano del convento dei Frati Cappuccini, padre Danilo Pischedda assieme agli padri Cappuccini che custodiscono il Santuario, il Ministro provinciale dei Frati Minori Cappuccini di Sardegna e Corsica, padre Gianluca Longobardi, il parroco di Sorso don Luca Collu con i sacerdoti Don Francesco Ferro e Padre Innocent, i rappresentanti della Giunta e del Consiglio comunale, i consiglieri regionali Antonello Peru e Antonio Sau, l’assessore Pietro Sassu in rappresentanza del Comune di Sennori, assieme ad altre autorità civili, militari e religiose e numerosi cittadini.

La cerimonia ha rappresentato il compimento di un percorso condiviso tra l’Amministrazione comunale e le autorità ecclesiastiche, sostenuto dal voto unanime del Consiglio comunale del 28 ottobre 2026. Nel suo intervento introduttivo, il sindaco Fabrizio Demelas dopo aver rivolto un sentito ringraziamento a quanti hanno contribuito al raggiungimento di questo importante traguardo ha richiamato il valore storico della giornata, sottolineando come la proclamazione non rappresenti soltanto il conferimento di un titolo, ma un momento nel quale l’intera comunità è chiamata a riconoscersi nelle proprie radici e nella propria identità. «Oggi Sorso viene solennemente riconosciuta, anzi è il caso di dire: noi sorsensi ci riconosciamo, come Civitas Mariae».

, intesa non semplicemente come città nella sua dimensione materiale, ma come insieme delle persone, della storia, della cultura, delle tradizioni e dei valori che costituiscono l’identità di una comunità. Il primo cittadino ha poi voluto sottolineare la responsabilità che accompagna la proclamazione: «Essere Civitas Mariae deve significare innanzitutto assumersi un impegno». Un impegno che si traduce nella solidarietà, nella fratellanza, nell’accoglienza, nella vicinanza a chi soffre, nell’attenzione verso chi è solo e nel rispetto della dignità di ogni persona. Al termine del suo intervento, ha poi dato formale lettura dell’Atto civile di affidamento e istanza di proclamazione, con il quale, a nome dell’Amministrazione comunale e della cittadinanza, ha affidato solennemente la Città di Sorso, le famiglie, i bambini, i giovani, gli anziani, le persone che vivono situazioni di sofferenza e difficoltà, le istituzioni e il futuro della comunità alla materna protezione della Beata Vergine Noli Me Tollere.