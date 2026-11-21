Questa mattina, sabato 21 novembre, la comunità di Sennori si è stretta nel ricordo e nella gratitudine per la cerimonia ufficiale di intitolazione della via di Circonvallazione a Giovanni Desini, già presidente della Provincia di Sassari, consigliere e assessore regionale della Sardegna.

Un momento di profondo valore istituzionale e civile per rendere omaggio a un illustre concittadino, figura di alto profilo e punto di riferimento per il suo lungo e appassionato servizio a favore del territorio e della comunità sennorese.

All’incontro, svoltosi tra la Circonvallazione e via Santa Vittoria alla presenza dei familiari, sono intervenuti Nicola Sassu, sindaco di Sennori, Giuseppe Mascia, sindaco Metropolitano, Giuseppe Meloni, vice presidente della Giunta della Regione Sardegna, Piero Comandini, presidente del Consiglio della Regione Sardegna, Roberto Desini, presidente del Consiglio Comunale e Maria Franca Muresu, presidente Avis Sennori.

Il momento della scopertura della targa presso la nuova Circonvallazione “Giovanni Desini” è stato accompagnato dalla benedizione impartita da Don Giuseppe Marras.