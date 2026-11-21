Ritrovata una tuta vicina al luogo dell’incendio che ha distrutto veranda e cucina della Polisportiva nei giorni scorsi a Ottava. All’interno dell’indumento, scoperto stamattina in via Diegu Barori, in un tratto di verde a 200 metri dal campo di calcio, sarebbe stato rinvenuto anche un accendino. Gli agenti delle Volanti hanno preso la tuta, in modo da scoprire se possa avere una connessione con il rogo che ha provocato migliaia di euro di danni. Sempre oggi, nella Club House, almeno una ventina di volontari stanno lavorando per pulire gli spazi colpiti dalle fiamme sgomberando l’area dai detriti. Al momento la squadra viene ospitata dall’Usinese ma si conta di riprendere l’attività presto, anche per dare ai bambini la possibilità di tornare sul campo di gioco.

“Abbiamo parlato ieri con il sindaco Giuseppe Mascia - riferisce il presidente della Polisportiva Antonio Sanna - Il Comune cercherà di aiutarci”. Intanto sul posto si trova ancora, in una busta, la tanica con un residuo di benzina che sarebbe stata utilizzata per dare fuoco alla struttura.