Celebrata stamattina a Sassari la messa per la “Virgo Fidelis”, patrona dell’Arma dei Carabinieri, nel 77° anniversario della proclamazione. A officiare il rito, nella chiesa di San Giovanni Bosco, monsignor Marco Carta, vicario generale dell’arcidiocesi di Sassari, alla presenza delle autorità civili e militari, dei carabinieri del Comando provinciale, e dei militari in congedo con le loro famiglie. La ricorrenza è stata fissata il 21 novembre, nel 1949, dall’allora papa Pio XII, giornata in cui si ricorda la presentazione di Maria al tempio. Nello stesso giorno cade anche la “Giornata dell’Orfano”, dedicata ai figli dei carabinieri scomparsi. Nell’omelia di monsignor Carta si è rimarcato come la Preghiera del Carabiniere rappresenti una significativa sintesi dei valori morali, spirituali e istituzionali che caratterizzano l’identità dell’Arma. Durante la cerimonia è intervenuto il comandante provinciale, colonnello Antonio Maione, il quale ha rivolto un pensiero ai carabinieri caduti nell’adempimento del dovere e alle loro famiglie.