Si terrà giovedì 19 novembre alle ore 10.30 presso il Centro Sociale di Bessude la presentazione di “Bessude si apprezza”, il Piru- Programma Integrato per il Riordino Urbano, previsto dalla legge regionale 8 del 2015 e finanziato dalla Regione Autonoma della Sardegna con il cofinanziamento del Comune, per un costo complessivo di 4.478.666,68 euro. All’incontro interverranno il sindaco Antonio Cossu, il responsabile unico del progetto, l’ingegnere Massimiliano Carboni, e il coordinatore del progetto, l’ingegnere Giovanni Zanza, del raggruppamento guidato da Pico srl.

Sarà l’occasione per illustrare lo strumento con cui il Comune riordina il centro urbano attraverso sette interventi uniti da un solo gesto: ricucire le diverse zone del paese. L'obiettivo è riqualificare spazi pubblici, aree degradate, periferie e immobili dismessi, oltre a contrastare lo spopolamento e l'abbandono dei centri urbani, specie nelle zone urbanistiche A o nei tessuti edilizi incompiuti, migliorando l'efficienza energetica, la coesione sociale, la mobilità e la sicurezza idrogeologica o strutturale.