Un investimento di 97 mila 478,63 euro per la manutenzione del Rio Mannu. La giunta comunale di Cheremule, guidata dal sindaco Salvatore Masia, ha approvato all'unanimità, con deliberazione del 10 novembre 2026 (documento pubblicato sul portale amministrazionetrasparente.unionesarda.it), il progetto esecutivo degli interventi urgenti sul corso d'acqua.

L'opera è finanziata interamente dalla Regione nell'ambito delle risorse destinate alla pulizia e alla manutenzione ordinaria dei corsi d'acqua di competenza degli enti locali.

Il progetto riguarda la manutenzione e la pulizia fluviale lungo i tratti del Rio Mannu individuati per gli interventi. La documentazione tecnica comprende una relazione generale, il programma dei lavori, il piano di sicurezza, i rilievi topografici e la relativa documentazione fotografica.

Particolare attenzione è dedicata agli aspetti idraulici e ambientali: tra gli elaborati figurano infatti una relazione idraulica, uno studio geotecnico e un'analisi della vegetazione dei tratti dell’alveo interessati dalla manutenzione. Sono inoltre previste planimetrie con l'indicazione degli interventi e sezioni che consentono di confrontare la situazione precedente e quella successiva alle opere.

Il quadro economico prevede 57.063,55 euro.

(Unioneonline/En.Ne.)