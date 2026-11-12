Musica, cultura e valorizzazione del patrimonio territoriale: Putifigari punta sulle festività natalizie per promuovere le proprie risorse storiche e identitarie e rafforzare l’attrattività turistica del paese.

La giunta comunale, con la deliberazione dell’11 novembre 2026 (documento pubblicato sul portale amministrazionetrasparente.unionesarda.it), ha approvato il progetto “Natale tra Musica, Cultura e Patrimonio Unesco”, autorizzando la partecipazione al bando della Regione per il finanziamento di eventi e manifestazioni.

Il progetto prevede una spesa complessiva di 45mila euro. L’amministrazione punta a ottenere un contributo regionale fino all’80% della spesa ammissibile, pari a un massimo di 36mila euro, mentre la quota restante di 9mila euro sarà coperta con risorse comunali.

(Unioneonline/En.Ne.)