Una badante è stata denunciata nei giorni scorsi dalla polizia di Stato di Alghero per indebito utilizzo di carta bancomat, per avere prelevato dagli sportelli automatici 840 euro dal conto dell'anziana che assisteva.

Ad accorgersi del furto è stata la stessa anziana, che mentre si trovava a casa di un parente, ha ricevuto sul suo smartphone una notifica bancaria di un prelievo di 640 euro. Pochi minuti dopo ha ricevuto una seconda notifica, per un altro prelievo da 200 euro, eseguito da un diverso sportello automatico. La donna si è quindi accorta di non avere con sé il portafogli con la carta bancomat.

Ha contattato la badante per verificare se il portafogli fosse a casa, ricevendo risposta negativa. L'anziana ha quindi contattato la banca per il blocco della carta, e si è rivolta al commissariato di Alghero per denunciare il fatto.

Gli agenti hanno avviato le indagini e in poco tempo, grazie anche alle immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza vicine agli sportelli bancomat, hanno identificato la badante dell'anziana come responsabile degli indebiti prelievi.

Dagli accertamenti è risultato anche che la donna aveva già acquistato un biglietto aereo per il giorno seguente, per tornare al suo Paese d'origine.

(Uniononline)

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