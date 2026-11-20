Centomila euro della Regione Sardegna per la riqualificazione degli spogliatoi del campo sportivo “Giovanni Cabigiosu” di Ploaghe. L'intervento, finanziato con l'assestamento di bilancio regionale del settembre 2025, è frutto del lavoro portato avanti dalla consigliera comunale Anna Maria Faedda in collaborazione con il consigliere regionale Valdo Di Nolfo, capogruppo del gruppo consiliare regionale Lista civica Uniti.

«Sono estremamente orgogliosa ed esprimo grande soddisfazione nel vedere concretizzarsi un intervento per il quale mi sono impegnata già quando sedevo tra i banchi della maggioranza – dichiara la consigliera comunale Anna Maria Faedda, in maggioranza all’epoca dello stanziamento –. La riqualificazione degli spogliatoi risponde a un'esigenza della comunità sportiva ploaghese e rappresenta un ulteriore tassello del lavoro condiviso con il consigliere regionale Valdo Di Nolfo. L'impegno per il nostro paese prescinde dal ruolo che si ricopre all'interno delle istituzioni e mette al centro l’interesse e il benessere della nostra comunità».

Il finanziamento regionale ha permesso di dotare l'impianto sportivo di via Logudoro di locali funzionali e adeguati alle esigenze di atleti e arbitri, migliorando la sicurezza, l'accessibilità e la fruibilità della struttura. «Investire nell'impiantistica sportiva dei nostri paesi significa investire sulle comunità, sulle opportunità di aggregazione e sul benessere delle nuove generazioni – sottolinea l’onorevole regionale Valdo Di Nolfo –. La collaborazione con Anna Maria Faedda ha già consentito di intercettare importanti risorse per Ploaghe, dal Palazzetto dello sport alla riqualificazione della piazzetta ex Omni. Questo ulteriore risultato testimonia il valore di un rapporto costante e proficuo tra le istituzioni regionali e i rappresentanti dei territori, fondamentale per tradurre le esigenze delle comunità in risposte concrete».