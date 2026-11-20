Stasera, venerdì 20 novembre, alle 20.30, al Teatro Civico di Alghero "Gaví Ballero" va in scena “Fragile... maneggiare con cura”, nuovo appuntamento della stagione autunnale di prosa Teatri di Prima Necessità, organizzata dal Teatro d’Inverno.

Lo spettacolo, scritto e diretto da Susanna Mameli e prodotto da Anfiteatro Sud, vede in scena Marta Proietti Orzella e Francesco Civile. Il testo parte dal significato della parola «fragile»: ciò che si rompe facilmente, ciò che oppone poca resistenza al dolore fisico o alla sofferenza morale, ma soprattutto il limite di un rapporto tra forze. Al centro c’è Maria, una donna che appare fragile perché perde pezzi strada facendo, lasciando cadere brandelli di esistenza ed esponendosi agli eventi senza cercare riparo. Eppure, quasi invisibile nella sua marcia, Maria mantiene una direzione precisa: conosce la propria fragilità ed è forse proprio questo a impedirle di fermarsi. La sua storia diventa così un inno alla nascita e a tutto ciò che chiede di essere preservato e protetto, come l’amore.

La rassegna proseguirà poi sabato 28 novembre, sempre alle 20.30 al Teatro Civico, con “Viaggio in Italia”, una produzione Akròama TLS, tratto dall’omonimo resoconto di Johann Wolfgang von Goethe, con Emanuele Bosu e Angelo Trofa, che firma la scrittura scenica e la regia. Durante la serata verrà presentato la donazione al teatro del nuovo defibrillatore automatico da parte del Rotary Club Alghero e il Rotaract Club Alghero, partner dell’evento. Il pubblico potrà contribuire con un’offerta opzionale libera e consapevole al sostegno delle dotazioni di presidi di sicurezza per il teatro.