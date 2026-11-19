Il cadavere di un uomo è stato rinvenuto, intorno alle 13, nel parcheggio multipiano di Piazza Mercati ad Alghero. Ancora non si conoscono le generalità della vittima e le cause della morte.

Tra le ipotesi si pensa ad un caso di overdose, ma non si escludono altre piste.

Le indagini sono affidate ai carabinieri di Alghero che stanno effettuando le verifiche per identificare il cadavere. È probabile che la morte risalga a qualche giorno fa.

Inizialmente si pensava che l'uomo dormisse, nel primo pomeriggio la scoperta.