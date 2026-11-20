Il Tenente Colonnello Gian Mario Carta, di Thiesi, è stato insignito dell’onorificenza di Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana.
Il prestigioso riconoscimento, conferito dal Presidente della Repubblica e consegnato il 17 novembre presso la Prefettura di Genova dal Prefetto Teresa Torraco, rappresenta un importante attestato delle benemerenze maturate nel corso della sua lunga carriera nell’Arma dei Carabinieri.
Arruolatosi nel 1986, il Tenente Colonnello Carta ha svolto nel corso di quasi quarant’anni di servizio incarichi di responsabilità in diversi reparti dell’Arma, distinguendosi per il proprio impegno professionale. La notizia è motivo di particolare orgoglio per la comunità di Thiesi, che vede riconosciuto il percorso di un suo concittadino, rimasto sempre legato al proprio paese.
Il sindaco di Thiesi, Salvatore Tanca, insieme all'amministrazione hanno espresso particolare soddisfazione per il traguardo raggiunto dal proprio concittadino che ha prestato servizio per la collettività.