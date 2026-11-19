Un Forum internazionale sulla rigenerazione urbana e la riconversione retroportuale di Porto Torres, interessata da bonifiche e decommissioning, ovvero dalla demolizione dei vecchi fabbricati industriali. Un simposio strategico, che si articolerà nelle giornate del 26 e del 27 novembre, probabilmente nella sala conferenze del Centro servizi della Port Authority, nato come laboratorio di idee e tavolo programmatico di respiro nazionale per cambiare il volto della città.

L’importante evento, che rispetta gli indirizzi politico-amministrativi della giunta guidata dal sindaco Massimo Mulas, vedrà la presenza di un architetto ed urbanista di fama mondiale, il professionista portoghese João Ferreira Nunes, il cui contributo scientifico si articolerà in una “lectio magistralis”, rivolta alle istituzioni e nella formulazione di indirizzi metodologici, così da coniugare la memoria storica e industriale, la sostenibilità ambientale, la tutela del paesaggio insieme alla crescita occupazionale.

L’iniziativa, nata per volontà dell’amministrazione comunale, vuole mettere in evidenza le opportunità del territorio, specie le aree retro portuali che rappresentano lo snodo strategico e sinergico tra il tessuto urbano consolidato, lo scalo marittimo merci e passeggeri e il compendio industriale in fase di bonifica (380 ettari), che rappresenta un’area potenziale di sviluppo capace di offrire opportunità di riprogettazione dell’intera zona.

Il Forum coinvolge i diversi soggetti istituzionali dell’area vasta, a partire dall’Autorità di Sistema Portuale del mare di Sardegna per la pianificazione delle aree demaniali, lo sviluppo delle infrastrutture di banchina, la sicurezza della navigazione e la separazione dei traffici commerciali da quelli turistici e nautici. Protagonista anche l’Università degli studi di Sassari per la validazione scientifica dei modelli di economia circolare e la formazione di nuove competenze green e marittime. All’evento anche il Consorzio industriale provinciale di Sassari per la riperimetrazione, pianificazione e gestione delle aree agglomerate dismesse e retro portuali, favorendo l’insediamento di filiere verdi, oltre alla Regione Sardegna – assessorato dell’Industria, Urbanistica e Ambiente, per l’integrazione dei finanziamenti regionali, il coordinamento delle procedure di bonifica e la co-pianificazione territoriale. Spazio anche alla Città Metropolitana di Sassari per il raccordo della pianificazione strategica sovra comunale, della viabilità e dei trasporti nell’ambito dell’area vasta.