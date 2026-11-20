Garantire la sicurezza e la dignità di agenti, cittadini e detenuti. Con questo obiettivo sono iniziati a Sassari i lavori per la realizzazione di nuovi parcheggi accanto al tribunale. Una misura chiesta a più riprese dal sindacato Uspp, e dal segretario regionale Alessandro Cara, vista anche l’indisponibilità degli stalli nell’ex istituto penitenziario come punto di sosta e accesso riservato ai mezzi del Corpo. In assenza di questa possibilità gli agenti erano costretti a spostarsi lungo via Roma accompagnando le persone detenute in loro custodia fino all'ingresso del tribunale. Situazione che, come rimarcato nella nota sindacale, «ha esposto sia gli operatori che i cittadini a potenziali rischi sotto il profilo della sicurezza, dell’ordine pubblico e dell’efficienza del servizio».

La soluzione prevista, con un ingresso da una via parallela, garantisce, secondo l’Uspp, oltre a maggiori standard di sicurezza, e più efficienza nelle attività istituzionali, «la salvaguardia della dignità e della riservatezza delle persone detenute». «Si tratta di un importante traguardo- afferma Cara- conseguito grazie alla sollecita e attenta risposta del Presidente del Tribunale di Sassari, Dott. Antonio Lorenzo Spanu».

Ringraziamenti anche al Commissario capo Antonio Perri, coordinatore del Nucleo Trasporti e Piantonamenti di Sassari, che insieme al presidente, conclude il comunicato, «hanno approfondito con rigore le criticità evidenziate, individuando soluzioni efficaci e funzionali, volte a garantire lo svolgimento delle attività in condizioni di sicurezza ottimali. La tutela e la sicurezza del personale di Polizia Penitenziaria rappresentano una priorità imprescindibile e inderogabile».