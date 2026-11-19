L’aula consiliare di Sennori, gremita di cittadini, ha unito centinaia di persone, associazioni e istituzioni per celebrare Gianfranca Dettori, insignita del premio “Dino Villani” dall’Accademia Italiana della Cucina, Delegazione di Sassari, per il pane IGP “Su pane moddine sennaresu”. L’Amministrazione rinnova i complimenti alla nostra concittadina, esprimendo orgoglio per un premio nazionale che celebra lavoro, tradizione, identità gastronomica e il talento di una maestra pastaia apprezzata in Sardegna e in Italia.

Dopo i saluti del sindaco Nicola Sassu e del sindaco Metropolitano Giuseppe Mascia, la consigliera Elena Cornalis ha ricordato con fierezza la passione di Gianfranca Dettori. Emozionante la consegna del premio a Gianfranca dal Prof. Roberto Furesi, Delegato di Sassari dell’Accademia Italiana della Cucina e ordinario di Agraria all’Università di Sassari. Premiato anche il giornalista enogastronomico Pasquale Porcu come socio onorario dell’Accademia, che per primo, tanti anni fa, scrisse di lei.

Nel corso dell’evento sono intervenuti Antonio Farris, ordinario di Microbiologia Agroalimentare all’Università di Sassari, allo chef e docente all’Alberghiero Mario Sechi e a Giammario Tosi, presidente Confraternita del Moscato Sorso Sennori. La festa è proseguita da Vito con la cena “Su Pane Moddine a Tavola”, curata dagli chef Fabio Zago, Luigi Senes e Gianluigi Senes, dove il pane di Gianfranca ha conquistato tutti tra le note del Quartetto Harmony: dall’aperitivo con pane, pomodori, olio EVO, salsiccia e pecorino, all’inedita zuppa di pane, burro, alici, limone e timo, agli gnocchi di pane tostati su brodo ristretto di pecora, fino al panbrioche dolce con crema di castagne, salsa di cachi e formaggella, tiricca e amaretto.