Una donna è rimasta ferita in un incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di oggi, 14 novembre, lungo la strada provinciale 15, nel tratto che collega Boroneddu a Ghilarza, nell’Oristanese.

L’allarme è scattato intorno alle 15.15. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco del distaccamento di Abbasanta, che hanno provveduto a mettere in sicurezza il veicolo coinvolto e l’area interessata dall’incidente.

La conducente è stata soccorsa dal personale sanitario e trasportata all’ospedale di Oristano. Le cause del sinistro sono in fase di accertamento. Sul posto anche le forze dell’ordine per i rilievi di competenza.

(Unioneonline)