Disagi per l'erogazione dell'acqua a Sassari nella giornata di lunedì 30 novembre. Lo comunica l'Enas che annuncia alcuni interventi di manutenzione straordinaria lungo la linea dell’acquedotto Coghinas 2 che rifornisce di acqua grezza i potabilizzatori Abbanoa di Truncu Reale (al servizio di Sassari, Porto Torres e Stintino) e di Monte Agnese al servizio di Alghero.
Dureranno circa 16 ore i lavori in programma- dalle 8 alle 24 di lunedì- e porteranno alla sospensione della fornitura dal Coghinas.
L’Ente Acque della Sardegna, per quanto concerne l’impianto di Sassari, renderà operative linee di approvvigionamento alternative dalla traversa La Crucca (uno sbarramento sul rio Mannu) che compenseranno in parte la sospensione dal Coghinas. A Sassari si chiuderà l'acqua dalle 21 di lunedì alle 8 del giorno successivo a Lu Fangazzu, San Paolo, San Giuseppe, Cappuccini, Monserrato, Porcellana Alta, Tingari, Monte Rosello medio, Sassari 2, Badde Pedrosa, Monte Furru Valle Gardona e Gioscari. Non sono previste restrizioni per tutte le altre zone della città.