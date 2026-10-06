Tredici obiettivi contenuti nel Masterplan strategico per il trentennale 1997-2027 del Parco nazionale dell’Asinara per programmare le iniziative nel prossimo anno con l’obiettivo di rafforzare il ruolo del Parco come soggetto capace di valorizzare l’isola, dare visibilità al territorio del Nord-Ovest della Sardegna, promuovere il sistema regionale delle aree protette e costruire relazioni con il sistema nazionale dei Parchi. Il Piano di indirizzo per le celebrazioni che nel corso del 2027 accompagnerà un articolato programma di attività ed eventi, è stato approvato dal consiglio direttivo del Parco Asinara, riunitosi nei giorni scorsi nella sala del Palazzo comunale di Castelsardo.

«Il Trentennale è soprattutto un’occasione per valorizzare il percorso compiuto dall’Ente nei campi della tutela ambientale, della conservazione della biodiversità, della ricerca scientifica, dell’educazione ambientale, della memoria storica e della fruizione sostenibile dell’isola», ha sottolineato il presidente Gianluca Mureddu. «Per questo è stato predisposto un programma con l’obiettivo di rendere maggiormente riconoscibili le politiche di sviluppo sostenibile collegate alla fruizione del Parco, con particolare riferimento ai principi della Carta Europea del Turismo Sostenibile e alle attività di valorizzazione del tessuto socio-economico che ruotano attorno all’area protetta». In questa prospettiva, il Trentennale diventa la cassa di risonanza per comunicare in modo più efficace le potenzialità economiche, culturali ed educative delle aree protette, spesso ancora poco conosciute dal grande pubblico, evidenziando come tutela ambientale, qualità dell’esperienza, servizi, professionalità locali, educazione ambientale e valorizzazione del territorio possano concorrere a un modello di sviluppo sostenibile e durevole.

Accanto al nome istituzionale verrà realizzato un marchio celebrativo ufficiale che accompagnerà le diverse iniziative, oltre ad un claim istituzionale istituzionale, capace di sintetizzare in modo immediato ed efficace i valori del Programma. I tredici obiettivi sono individuati nella celebrazione del Trentennale, nel rafforzare il brand istituzionale del Parco, valorizzare il Golfo dell’Asinara e il Nord Ovest, promuovere le politiche di sviluppo sostenibile collegate alla fruizione dell’isola, creare una cornice comune per eventi esistenti, sostenere iniziative culturali e divulgative del territorio, rafforzare la rete regionale delle aree protette, promuovere la destinazione “Aree protette sarde”, sviluppare relazioni con il sistema nazionale dei Parchi, realizzare un evento nazionale a Roma dedicato alle aree protette italiane e portare il parco nei territori, costruire strumenti digitali dedicati, lasciare una legacy.

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