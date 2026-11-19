Il maltempo sta creando disagi ai collegamenti marittimi tra il Nord Ovest della Sardegna e il resto della Penisola. Il traghetto Moby Aki, della linea Genova – Porto Torres, atteso questa mattina nello scalo marittimo turritano, è stato dirottato a Olbia a causa delle condizioni meteo marine avverse nel mar Tirreno e nel mar Mediterraneo. I venti di burrasca creano maggiori di difficoltà alla navigazione nelle Bocche di Bonifacio. I venti forza sette soffiano con raffiche che raggiungono punte di circa 60 chilometri orari, con onde alte anche sette metri nel mare di Sardegna, hanno inciso nella scelta della compagnia Moby che, per motivi di sicurezza, ha optato per il porto gallurese. A causa il perdurare del maltempo e del forte vento, i disagi nei trasporti marittimi sono previsti anche per la giornata di domani, venerdì 20 novembre, quando la nave Moby Tommy approderà a Olbia invece che a Porto Torres. Nello scalo del Nord Ovest hanno approdato soltanto le navi Cruise Barcellona e Cruise Roma della compagnia Grimaldi.