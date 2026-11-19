Il Consiglio comunale di Osilo ha approvato all’unanimità la mozione presentata dalla consigliera di minoranza del gruppo consiliare “Osilo Merita di Più”, Marta Spada, a sostegno della campagna Ripudia, promossa da Emergency e dell’appello “Io obietto la guerra”. Al di là delle appartenenze politiche, il Consiglio comunale ha scelto di richiamare con chiarezza i valori costituzionali della pace, della solidarietà tra i popoli e del ripudio della guerra, riaffermando l’importanza di una cultura fondata sul dialogo, sulla cooperazione e sulla risoluzione nonviolenta dei conflitti.

Tra i gesti simbolici collegati alla campagna Ripudia rientra anche l’esposizione dello striscione “Questo Comune Ripudia la guerra”, quale segno pubblico e riconoscibile dell’impegno della comunità di Osilo per la pace e per il ripudio della guerra. L’assemblea civica ha così inteso sottolineare che la pace non è soltanto un principio da richiamare nelle occasioni solenni, ma un valore da tradurre in iniziative concrete di informazione, partecipazione e responsabilità istituzionale. Come ricordato dai rappresentanti del gruppo Emergency Sassari, Rita Diez e Giovanni Salis, che hanno partecipato come ospiti alla seduta consiliare, nel 2025 si sono registrati 65 conflitti attivi nel mondo: la spesa militare mondiale nel 2025 ha raggiunto la cifra stratosferica di 2.887 miliardi di dollari, crescendo per l'undicesimo anno consecutivo. Il nuovo rapporto SIPRI (Istituto Internazionale di Ricerche sulla Pace di Stoccolma) colloca l'Italia al 12° posto mondiale per spesa bellica che nel 2027 sfonderà i 40 miliardi di euro di spesa diretta, 41 con i costi indiretti, registrando +20% in un solo anno.

L'Italia, che con le aziende Leonardo e Finmeccanica è fra i 50 produttori di armi al mondo, è anche il 3° fornitore di armi al mondo ad Israele, dopo Stati Uniti e Germania. Come evidenziato dal Sindaco di Osilo, Valentino Canu, il messaggio rivolto alla cittadinanza è chiaro: «Osilo intende affermare il ripudio della guerra, sostenere la libertà di coscienza, promuovere la cultura della nonviolenza e contribuire alla costruzione di una partecipazione democratica consapevole sui temi della pace e della convivenza tra i popoli». Sempre il Sindaco, nel Consiglio Comunale: «La scelta semantica della campagna Ripudia richiama esattamente la volontà che madri e padri costituenti hanno voluto sancire nell’art. 11 della Costituzione, utilizzando un termine ben preciso e non un sinonimo stemperato dello stesso concetto». Il gruppo di minoranza “Osilo Merita di più” ha evidenziato, durante la discussione, l'importanza particolare che tale voto assume in Sardegna, che ospita sul proprio territorio il 65% delle servitù militari dello Stato Italiano, per una superficie di 373,72 Km2, e una nota fabbrica di armamenti, che produce e vende i droni killer utilizzati dall'esercito israeliano.