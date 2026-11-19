Nella terrazza del mercato civico spunterà l’Infopoint. A Sassari il futuro spazio espositivo interattivo è incluso nel documento di indirizzo alla progettazione, stilato dal settore Lavori Pubblici e a cui ha dato il via libera la giunta del Comune. Chiamato “Vetrina delle Sette Città Regie e dell’Identità Sarda” rientra nel progetto “Itinerario delle Sette Città Regie della Sardegna” finanziato dalla Regione con i fondi Fsc e che, oltre a Sassari, beneficiaria di 6 milioni e 700mila euro, coinvolge anche i Comuni di Alghero, Bosa, Cagliari, Castelsardo, Iglesias e Oristano. Lo scopo è attrarre turisti valorizzando i beni dell’età regia.

Per il primo intervento, dedicato appunto al rifacimento della terrazza del mercato, è stato stanziato oltre un milione e mezzo di euro. Prima di arrivare all’Infopoint, ultimo step dell’operazione, la piazza vedrà il ripristino delle pavimentazioni danneggiate, la pulizia di tutte le superfici, il miglioramento dell’arredo urbano, l’integrazione del sistema di illuminazione e la manutenzione straordinaria delle scale e degli ascensori che portano agli altri livelli del mercato, incluso il parcheggio interrato. Previsti anche sistemi di ombreggiamento che consentano di usufruire della piazza in ogni stagione, contando su mezzi di raffrescamento tramite nebulizzazione per la stagione calda.

L’iniziativa di “Sassari Città Regia” comprende la riqualificazione di via delle Muraglie e di corso Trinità e il restyling e la valorizzazione delle torri, e di quel che rimane delle antiche mura e della storica porta del Rosello. Programmata poi la cartellonistica informativa a supporto dell’itinerario mirato a far riscoprire un’epoca di Sassari poco nota. «L’ok della giunta consente agli uffici del settore di poter accelerare per portare a compimento la fase progettuale e avviare quella di realizzazione dell’opera», spiega l’assessore Sanna, secondo il quale «questo intervento è stato pensato e sarà perfettamente coerente con il nuovo progetto per la parte rialzata del mercato civico, al quale sarà collegata e con il quale condividerà una parte delle funzioni». «Vogliamo- aggiunge il sindaco Giuseppe Mascia- che il mercato nella sua interezza diventi un fiore all’occhiello della città e una grande vetrina della cultura produttiva e gastronomica di Sassari, da sempre legata a filo doppio con l’orticoltura e le attività zootecniche».