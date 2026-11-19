Conclusi i lavori di manutenzione straordinaria sulla scuola di via Cottoni a Sassari. Colpita il 20 ottobre scorso dalle conseguenze di una bomba d’acqua che, in combinato disposto con forti raffiche di vento, avevano provocato diversi danni nel plesso di scuola d’infanzia e primaria.

A destare allarme era stata in particolare la caduta di alcuni pannelli di cartongesso, tra un’aula e un bagnetto. Dovuta, secondo quanto riferisce la perizia stilata dal settore Lavori Pubblici del Comune, al fatto che «le folate di vento hanno divelto alcuni rami che hanno causato la rottura dei canali di gronda; ciò ha determinato l'infiltrazione di ingenti quantitativi di acqua piovana all'interno dell'edificio, provocando il distacco e la caduta a terra di pannelli in cartongesso intrisi d'acqua, nonché il deterioramento di diverse porzioni della muratura interna».

La struttura e l’assessore Salvatore Sanna si erano attivati subito per il sopralluogo, il confronto con le famiglie e per dare corso all’intervento successivo «di somma urgenza» che, tra i lavori, ha visto «la manutenzione completa sulla copertura con sostituzione delle parti degradate e danneggiate oltre all’impermeabilizzazione dell’intera superficie interna dei canali di gronda e delle parti di copertura che presentano danni e che possono causare ulteriori infiltrazioni».

La spesa ammonta a poco meno di 24mila euro, che verrà vagliata dal consiglio comunale per il suo riconoscimento.