Quella di ieri è stata, per la comunità di Torralba, una giornata di memoria, legalità, solidarietà e partecipazione, che ha visto il paese accogliere la Quarto Savona Quindici, l'auto di scorta del giudice Giovanni Falcone, dove morirono anche la moglie Francesca Morvillo, gli uomini della scorta Antonio Montanaro, Rocco Dicillo e Vito Schifani, simbolo di una delle pagine più dolorose della nostra storia e del sacrificio di uomini che hanno servito lo Stato fino all'estremo.

La teca è arrivata in piazza Manzoni, un momento condiviso dal sindaco Pier Paolo Mulas e dall'amministrazione con i cittadini, con le istituzioni, con le associazioni e soprattutto con i ragazzi, che ha dato ancora più significato a un'iniziativa che non voleva essere soltanto una commemorazione, ma un'occasione per riflettere su ciò che ognuno può fare, ogni giorno, per costruire una società più giusta e responsabile. Un momento particolarmente intenso e significativo è stato quello dell'incontro in videoconferenza con la signora Montinaro, con la quale l’amministrazione ha avuto una profonda interlocuzione.

Le sue parole, i suoi messaggi così forti e carichi di significato, sono arrivati dritti al cuore, toccando corde profonde per ricordare ancora una volta, che dietro quella tragedia ci sono vite, affetti, famiglie e un dolore che il tempo non cancella. La giornata è iniziata con un gesto concreto di solidarietà: la donazione del sangue. Una scelta fortemente voluta per unire due messaggi profondi, il ricordo di chi ha sacrificato la propria vita per gli altri e la possibilità di fare qualcosa di importante per il prossimo. Presenti all’incontro l’associazione Avis e Donatori nati della Polizia di Stato, oltre le autorità civili, militari e religiose, istituzioni, associazioni, volontari, mondo della scuola, insegnanti e studenti. Il Cinema Carlo Felice Torralba ha messo a disposizione la sala cinematografica per un confronto con gli studenti.