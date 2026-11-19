Paura e proteste in via Emanuela Loi, il complesso di alloggi popolari a Porto Torres di proprietà di Area dove, questa notte, è crollato il controsoffitto del portico al civico 2 della palazzina. La copertura ha ceduto a causa della tempesta di vento che ha strappato l'intero telaio, lasciando scoperto il solaio, ovvero le fondamenta sulle quali poggia il pavimento dell'appartamento al primo piano dell'edificio.

Sul posto i vigili del fuoco dovranno stabilire le condizioni di stabilità dell'edificio e valutare se la famiglia residente, un nucleo di quattro persone, potrà restare all'interno dell'abitazione o trasferirsi altrove. «Abbiamo sentito il rumore di un tonfo intorno alle 2 della notte, abbiamo avuto paura, una nottata difficile e non sappiamo se il nostro appartamento sarà agibile. Ora attendiamo il sopralluogo e la relazione dei vigili del fuoco», spiega uno dei quattro residenti dell’abitazione interessata.

«Più volte avevamo richiesta di intervento ad Area, anche per bonificare lo spazio sottostante il portico, un deposito di rifiuto di ogni sorta». Residui di materiale edilizio, bottiglie, plastica, vetro e carta, una vera discarica tra le palazzine dove di vivono una ventina di famiglie, più volte bonificata. Nei mesi scorsi il portico era stato interessato da un incendio, un'altra emergenza che continua a coinvolgere le palazzine di via Emanuela Loi.