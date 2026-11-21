Ristretti 589 detenuti su una capienza programmata di 458. È uno dei dati che rimarcano le criticità del carcere di Bancali, esposte ieri dall'avvocata Maria Teresa Pintus, durante il convegno su Patrizia Incollu "Donna delle istituzioni", nell'aula magna dell'università di Sassari.

Sono 562 gli uomini e 27 le donne nella Casa Circondariale, di cui 484 in media sicurezza e 15 in alta, 90 al 41 bis e 93 in attesa di giudizio. Le cifre vengono dalla visita compiuta dalla Camera penale di Sassari «Enzo Tortora» il 3 agosto di quest'anno.

Il sovraffollamento, sottolinea Pintus, «non si misura soltanto attraverso il rapporto tra detenuti e posti disponibili. Si misura anche attraverso la qualità della vita che l'istituto è concretamente in grado di garantire. E quando il numero delle persone supera stabilmente la capacità organizzativa della struttura, il rischio è che anche i diritti più elementari diventino difficili da esercitare».

Anche perché pure la situazione del personale non è rosea. La pianta organica è di 342 ma le unità sono soltanto 328, 31 nel Nucleo Traduzioni, 7 nel comparto amministrativo, un solo mediatore culturale, e 7 infine gli educatori sui nove previsti. «La sicurezza- continua la legale, esponente dell'Osservatorio carcere dell’unione camere penali italiane e vice presidente della camera penale di Sassari- è certamente indispensabile, ma non può essere l'unica dimensione dell'organizzazione penitenziaria. Servono educatori, psicologi, medici, assistenti sociali e mediatori culturali».

E occorre anche un'adeguata area sanitaria in un carcere dove ci sono 142 tossicodipendenti, 42 trattati con il metadone, alcuni sieropositivi e con l'epatite C, 13 poi i casi psichiatrici accertati e una persona in attesa di raggiungere una Rems. Il presidio sanitario interno conta su 24 infermieri, 5 medici stabili, 3 psichiatri e altrettanti psicologi. «L'assistenza medica e infermieristica direttamente nelle sezioni viene garantita soltanto in caso di urgenza. La Direzione riferisce che vengono rispettate le prestazioni sanitarie programmate all'esterno dell'istituto. Ma dobbiamo chiederci se questo sia sufficiente a garantire un'effettiva tutela del diritto alla salute».

Il disagio, soprattutto mentale, dei detenuti si riscontra anche dagli episodi di autolesionismo: 114 nel 2025 e 85 finora nel 2026 mentre le aggressioni agli agenti sono passate dalle 26 del 2025 alle 22 di quest'anno. «Dietro questi numeri non ci sono semplicemente eventi da registrare in una relazione statistica. Ci sono persone, storie individuali. Servono professionalità diverse, capaci di intervenire sui bisogni delle persone detenute e di costruire percorsi individualizzati», conclude l'avvocata Pintus.

