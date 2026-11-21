Assolto dall’accusa di associazione a delinquere. Nei giorni scorsi, in tribunale a Sassari, è stato assolto un 50enne dell’est accusato di aver concorso alla truffa che, nel 2018, aveva portato alla creazione di siti e account, simili a quelli dei canali ufficiali, con lo scopo di vendere biglietti di performance di artisti come Vasco Rossi.

I proventi del raggiro sarebbero stati di circa 376mila euro, e centinaia i truffati, cifra in parte usata per acquistare criptovalute. In discussione il pm Giovanni Porcheddu aveva sollecitato una pena di un anno e tre mesi, giudicando però il ruolo dell’imputato marginale rispetto a chi avrebbe congegnato il progetto. La persona infatti, secondo le contestazioni, si era limitata a “prestare” i suoi dati identificativi, utilizzati per intestargli utenze e carte prepagate, e aprire domini internet e email. Il collegio, presieduto da Monia Adami, oltre ad assolvere l’imputato, difeso dall’avvocata Rossana Macciocu, dal reato associativo, ha dichiarato prescritti gli altri, truffa, contraffazione del marchio, sostituzione di persona e turbata libertà del commercio.