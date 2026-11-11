La Biblioteca comunale "Salvatore Farina" di Sorso aderisce all'International Games Month, l'iniziativa internazionale che ogni novembre porta il gioco nelle biblioteche di tutto il mondo.

L'appuntamento è per venerdì 13 novembre alle 16.30. Nata negli Stati Uniti nel 2008 per iniziativa dell'American Library Association, la manifestazione è cresciuta fino a diventare un mese intero dedicato al gioco. L'idea è quella di mostrare che la biblioteca non è solo il luogo dei libri, ma anche uno spazio di incontro e di socialità, dove si impara giocando e si gioca insieme. In Italia è coordinata da International Games Day Italia e dall'Associazione Italiana Biblioteche: quest'anno hanno aderito 261 biblioteche, 20 delle quali in Sardegna.

La Biblioteca metterà a disposizione scacchi, giochi da tavolo e videogame per console, per giocatori di tutte le età: dai bambini ai nonni, dai principianti agli appassionati. I giochi non resteranno disponibili solo nel pomeriggio del 13 ma si potrà giocare per tutto il mese di novembre e oltre, in un’area gioco in pianta stabile. Infatti, l'adesione all'iniziativa segna anche un passo ulteriore: all'interno della biblioteca sarà allestita un'area dedicata al gioco, con giochi che resteranno a disposizione degli utenti per tutto l'anno. Il gioco entra così a pieno titolo tra i servizi della biblioteca, accanto a libri e iniziative di lettura.

L'iniziativa è organizzata dall'Assessorato alla Cultura della Città di Sorso e dalla Biblioteca "Salvatore Farina", in collaborazione con BiblioMatica e Comes e si inserisce nel percorso di Sorso "Città che legge" 2024-2026.