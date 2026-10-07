Ammenda di 400 euro e obbligo di risarcimento dei danni, se richiesto.

È il provvedimento emesso dal Giudice sportivo della Serie C nei confronti della società della Torres, «per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver divelto e danneggiato alcuni dei servizi igienici loro riservati».

Gli episodi, nel corso della partita che si è disputata a Campobasso domenica 4 ottobre valida per l'ottava giornata di andata del campionato di Serie C, girone B, finita 1-1.

(Unioneonline)

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