Burgos e il Medioevo sardo. Dal 4 al 6 dicembre si terrà la quindicesima edizione di Prendas de Adelasia che darà vita, nel Goceano, a tre giornate di rievocazione e divulgazione storica. Ed è la figura di Adelasia di Torres a essere celebrata insieme alla sua storia politica, sociale e istituzionale della Sardegna medievale, attraverso un percorso narrativo che si avvale di 33 nuclei scenici e circa 180 partecipanti tra figuranti, rievocatori, interpreti, musicisti, narratori e operatori.

A organizzare la manifestazione, presentata stamattina in Camera di Commercio a Sassari, è l'Associazione Prendas de Adelasia – Centro Studi Medioevali APS, iniziativa supportata dal Ministero della Cultura, dalla Regione Sardegna, dalla Fondazione di Sardegna dalla Camera di Commercio e dal Comune di Burgos. «Con i 100 eventi di tradizione distribuiti in 66 comuni, attraverso Salude & Trigu, il programma di promozione turistica del Nord Sardegna, vogliamo ampliare la fruibilità del patrimonio del territorio e farlo conoscere anche a un pubblico internazionale. Tra questi appuntamenti rientra Prendas de Adelasia, una manifestazione che identifica un pezzo importante della nostra storia e del nostro territorio attraverso la rievocazione storica», ha rimarcato Danilo Spano, uno dei responsabili del programma di promozione turistica della Camera di Commercio di Sassari. Durante la tre giorni, che sarà a ingresso libero, si avrà la possibilità di assistere a uno spaccato della Sardegna medievale. «Prendas de Adelasia nasce dal legame profondo con la storia e il patrimonio del nostro territorio, ma negli anni ha saputo coinvolgere una rete sempre più ampia di persone, competenze e realtà. Vogliamo offrire un racconto rigoroso e accessibile, capace di restituire la complessità e la ricchezza della Sardegna medievale. È il risultato di un lavoro collettivo fatto di studio, volontariato, passione e collaborazione», ha affermato il presidente dell'associazione, Tonino Nieddu. Il programma prenderà il via venerdì 4 dicembre con un incontro dedicato alla Sardegna giudicale, alla figura di Adelasia e al Castello di Burgos. Sabato 5 dicembre sarà la volta della ricostruzione dell'udienza pubblica del castellano del Goceano, donno Benedicto Catha, ambientata nel 1353. Domenica 6 dicembre, invece, i presenti assisteranno alla rappresentazione della consegna e della pubblicazione di una lettera pontificia destinata ad Adelasia nel 1237. «La quindicesima edizione- ha dichiarato Gavino Salis, componente dell'associazione e curatore della parte storica- testimonia un percorso di crescita costruito grazie all'impegno di tanti e alla capacità di rinnovare e arricchire la manifestazione. Prendas de Adelasia amplia la qualità delle proposte e la rete di collaborazioni, diventando un appuntamento sempre più riconoscibile e capace di attrarre visitatori anche da fuori Sardegna. La sfida è continuare a crescere mantenendo salde le radici nella storia e nel territorio. La nostra peculiarità è far rivivere, e non soltanto mostrare, ciò che è stato il nostro passato storico». Un altro aspetto della rievocazione è gettare un faro sul ruolo delle donne nella storia medievale. «La figura di Adelasia di Torres ci permette di riportare al centro del racconto storico il ruolo delle donne nel Medioevo, spesso rimasto in secondo piano. Adelasia fu una protagonista della storia sarda, una donna che esercitò un ruolo politico e istituzionale in una fase complessa della storia dell'Isola. Raccontare la sua vicenda significa anche valorizzare il contributo femminile alla costruzione della nostra storia e dare visibilità a figure che meritano di essere conosciute e approfondite», ha concluso Margherita Demontis, componente dell'associazione.