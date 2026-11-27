Il Comune di Muros prosegue gli interventi sulla viabilità. La giunta guidata dal sindaco Federico Tolu ha approvato, con la deliberazione del 19 ottobre 2026 (documento pubblicato sul portale amministrazionetrasparente.unionesarda.it), il progetto esecutivo per il completamento dei lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della strada comunale Caminu Osilesu. L’intervento prevede una spesa di 32.755,90.

I lavori principali, affidati alla ditta Scae Srl di Ozieri, sono già stati conclusi. L’amministrazione ha quindi deciso di utilizzare le somme ancora disponibili per realizzare ulteriori opere e completare l’intervento sulla strada. L’intervento si inserisce nel più ampio programma comunale di riqualificazione delle infrastrutture, che comprende opere sulla viabilità, manutenzione dei marciapiedi, accessibilità degli spazi pubblici e prevenzione del rischio idrogeologico.

(Unioneonline/En.Ne.)