Lite a sfondo razzista a Sassari. Sono in corso le indagini della polizia locale su quanto avvenuto ieri sera in piazza Azuni quando due donne, una sassarese e una extracomunitaria, e il compagno della prima, hanno avuto un alterco sfociato in uno scontro fisico con epiteti discriminatori.

Gli agenti stanno visionando le immagini registrate sia dall’autobus della linea 8, dove è iniziato l’alterco, sia dalle tante telecamere degli esercizi commerciali che danno sullo slargo, per avere un quadro certo dell’antefatto.

Secondo una prima ricostruzione la 40enne sassarese coinvolta nell’episodio è stata colpita in viso con un cellulare, che sarebbe stato scagliato dalla “rivale” e più tardi, sanguinante, è stata condotta dal 118 in ospedale. Per terra diversi fazzoletti intrisi di sangue a testimoniare le lesioni.

La 20enne extracomunitaria, di professione badante, ha riportato a sua volta delle contusioni, per via delle percosse del compagno della donna sassarese, in seguito alle quali la giovane sarebbe caduta a terra. Anche lei si è poi recata al pronto soccorso.

Sempre secondo quanto ricostruito, l’uomo, ultraquarantenne, avrebbe rivolto all’indirizzo della ragazza nigeriana insulti come «Scimmia e neg** di mer**», avvicinandosi a lei in più di una occasione, ma venendo subito fermato dai poliziotti.

Sul posto anche altri amici e parenti della 20enne che hanno accusato il 40enne di «aver alzato le mani». La squadra sicurezza urbana della polizia locale ha gestito una situazione che andava complicandosi acquisendo, appena calmate le acque, le prime dichiarazioni. Al momento non risultano fermi ma è probabile che, nei prossimi giorni, una volta raccolte tutte le testimonianze, vi siano degli indagati.