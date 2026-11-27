Oltre 160 sanzioni per coloro che hanno violato le norme sulla tutela ambientale e la valorizzazione del patrimonio naturale sul litorale e nel centro urbano di Stintino. Azioni portati avanti dall’amministrazione comunale con interventi mirati a proteggere le spiagge, le dune e l’entroterra, fondamentali anche per la salvaguardia della fauna marina e costiera. È il bilancio della stagione estiva appena trascorsa, caratterizzata dall’intensa attività di controllo e presidio dei litorali, svolta grazie al fondamentale supporto operativo della Compagnia Barracellare che ha permesso di accertare 166 sanzioni complessive, contrastando con fermezza i comportamenti lesivi per l’equilibrio ambientale delle spiagge. Nel dettaglio, le principali violazioni riscontrate hanno riguardato il rispetto delle ordinanze e dei regolamenti comunali a difesa di tutto il litorale stintinese, ovvero 73 sanzioni per la violazione del divieto di fumo al di fuori delle apposite aree attrezzate; 52 sanzioni per la permanenza senza titolo (ticket) sulla spiaggia de La Pelosa; 14 sanzioni per il mancato utilizzo della stuoia sotto gli asciugamani; 13 sanzioni per il mancato rispetto del divieto di campeggio vigente sul territorio comunale; 8 per l’abbandono di piccoli rifiuti e 3 sanzioni per il transito sulle dune, area vitale per la conservazione della costa e dell’habitat naturale. Ulteriori accertamenti hanno riguardato l'accensione di fuochi sull’arenile, l’errato conferimento dei rifiuti nei mastelli e il mancato utilizzo delle postazioni lavapiedi.Parallelamente alla vigilanza sulle coste, l’azione di prevenzione e difesa del territorio ha riguardato l’intero patrimonio boschivo e rurale. Durante la campagna antincendio 2026 (dal 1° giugno al 31 ottobre), la Compagnia è stata costantemente impegnata nelle operazioni di spegnimento, sorveglianza e bonifica. Particolarmente rilevanti sono stati gli interventi nelle località di Nanni d'Oro e Ovile Nuovo, dove le squadre hanno operato per diversi giorni per domare i roghi e mettere in sicurezza le aree, e il rapido intervento nella zona di Ezzi Mannu, dove un principio di incendio è stato immediatamente circoscritto evitando la propagazione delle fiamme. «I numeri e gli interventi di quest’anno dimostrano la concretezza del nostro operato quotidiano a difesa di Stintino», dichiara il comandante dei Barracelli Gavino Depalmas. «La cura del verde pubblico, la manutenzione costante delle aree costiere e il presidio del territorio vanno di pari passo con l’attività di vigilanza», sottolinea l’assessore all’Edilizia Privata, Manutenzioni, Verde Pubblico e Territorio Enrico Scano. «Il nostro lavoro si concentra sulla prevenzione e sul mantenimento del decoro urbano e ambientale, affinché spiagge, dune e zone rurali siano protette e fruibili in sicurezza da cittadini e visitatori». «Proteggere il nostro paesaggio significa garantire regole certe sulle spiagge, contrastare l’abbandono dei rifiuti, preservare i delicati equilibri delle dune e presidiare il territorio contro il rischio incendi. Continueremo su questa strada, con determinazione e senso di responsabilità, per tutelare l’ambiente, la biodiversità e la qualità della vita della nostra comunità. Un sentito ringraziamento va alla Compagnia per la dedizione e la costante presenza al fianco del Comune», conclude la sindaca Rita Limbania Vallebella.