Abbreviato per Alessio Tonzanu, il 19enne di Sorso accusato di tentato omicidio per quanto avvenuto a Sennori il 29 giugno del 2025. Quando, secondo le accuse, il giovane colpì con diverse coltellate un altro ragazzo, residente in paese, causando alla vittima una serie di gravi ferite anche attraverso l'uso di un altro corpo contundente.

Il 19enne è poi accusato di lesioni nei confronti di altre tre persone intervenute per separare i due. Tre sono indagati anche per porto di armi, e due per rissa e occultamento del coltello.

Il 9 dicembre si terrà la discussione del pm e delle parti civili davanti al gup Sergio De Luca. A difendere Tonzanu gli avvocati Gianluigi Poddighe e Chiara Murgia, mentre i legali degli altri indagati sono Roberto Uzzau, Edoardo Vassallo, Gabriele Melis, Gianluca D'Alò e Cristiana Fotzi. Tonzanu, di recente, è stato arrestato a Sassari perché avrebbe accoltellato un minorenne in via Marghinotti.

