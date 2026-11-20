Nasce la Fondazione Sassari, il nuovo soggetto destinato a rilanciare il Teatro Comunale. Negli ultimi due giorni il consiglio comunale e quello metropolitano hanno dato il via libera allo Statuto e all’atto costitutivo dell'organismo fondato da Palazzo Ducale e Città Metropolitana. Superati i vari scogli burocratici, nei prossimi giorni la costituzione sarà formalizzata con atto notarile.

«La fondazione di diritto privato offre ciò che la gestione diretta fatica a dare: agilità su contratti e personale, capacità di attrarre sponsor, donazioni e bandi, programmazione pluriennale», spiega il sindaco di Sassari, Giuseppe Mascia, co-illustratore dell'iniziativa insieme all'assessore comunale al Bilancio Giuseppe Masala. Tre i consiglieri in Cda, che non percepiranno compensi, mentre il direttore sarà scelto con selezione pubblica. Per tutelare il bilancio comunale, è previsto poi che non ci sia nessun ripiano automatico dei disavanzi a spese degli enti fondatori.

«La scelta del soggetto di diritto privato è una leva di efficienza, non una privatizzazione», riferisce Masala. «Le finalità sono pubbliche, il lucro è escluso e il patrimonio è vincolato – chiarisce l'assessore – la Fondazione nasce senza soci con diritti di voto, ed è quindi praticamente impossibile da “scalare” da parte di interessi privati».

L'operazione vuole risolvere le criticità vissute dal Comunale, una "gestione esternalizzata che si è rivelata esosa per le casse del Comune". Intanto si programma di coinvolgere l’intero Nord Ovest Sardegna. «Il baricentro resta a Sassari, dove la Fondazione avrà sede, ma potrà radicarsi nel territorio metropolitano – afferma Mascia– non è solo un segnale di apertura alla co-fondatrice, ma la volontà di concepire questo soggetto come un motore di sviluppo culturale e artistico, anche in chiave turistica, per tutti i Comuni della Città Metropolitana».

Spazio in futuro, se ammessi dal Cda, a enti pubblici, imprese, fondazioni e associazioni che possono sostenere la fondazione con denaro, beni, servizi o competenze. «La porta è aperta ai privati, ma la governance resta pubblica: chi finanzia la fondazione sostiene la cultura, ma non acquista la propria influenza sugli indirizzi – è la precisazione – non c’è alcun rischio di una deriva privatistica». L’assemblea è la sede del confronto tra i due fondatori, con la presidenza e la convocazione in capo al sindaco. I due fondatori hanno voce e visibilità, ma la gestione resta al cda. Quanto a quest’ultimo organismo, due consiglieri su tre sono espressi dal Comune di Sassari, un consigliere dalla Città Metropolitana.