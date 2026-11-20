Il Consiglio comune di Ossi, mercoledì 19 novembre, ha approvato un protocollo d’intesa tra il Comune di Ossi e Tissi finalizzato alla valorizzazione del nuraghe “Tresnuraghes”. Un sito a tre torri che si trova in territorio comunale di Tissi ma a pochi metri dal confine con Ossi in un luogo che dal punto di vista paesaggistico è spettacolare. Si stima che le somme necessarie alla pulizia dalle erbacce, consolidamento e restauro siano quantificabili in 200.000 euro. Il Comune di Tissi in qualità di capofila potrà procedere a chiedere il finanziamento alla Regione col sostegno anche del Comune di Ossi. Si tratta di un nuraghe complesso tribolato, composto da una torre principale (circa 12 metri di diametro) e da un bastione che la collega a una torre meridionale (circa 10,7 metri di diametro).Il territorio di Ossi ospita numerosi altri nuraghi (come Corte 'e Lottene, Sa Mandra 'e Sa Giua, Formigosu e Martine) legati al controllo del territorio e delle risorse nell'età del Bronzo.