Taglio alle corse giornaliere dei treni sulla linea ferroviaria Porto Torres-Sassari, una soppressione di due doppie corse, con conseguente riduzione da cinque a tre coppie di andata e ritorno, una riduzione di servizio che penalizza studenti e pendolari. Il territorio perde le fermate del mattino alle ore 7 e del pomeriggio previste per le 16, passando a collegamenti dilatati nel tempo. Già nei giorni scorsi l'impossibilità di acquistare biglietti per alcune fasce orarie mattutine e serali aveva messo in allarme gli utenti. A suscitare maggiore preoccupazione è la soppressione di corse strategiche da Porto Torres per lavoratori e studenti, come quella delle 7 del mattino. Il grave disservizio, che potrebbe incidere in modo significativo sulla vita quotidiana della comunità, è stato segnalato in Consiglio comunale, nella seduta di giovedì sera, «per conoscere eventuale comunicazione da parte di Ferrovie dello Stato e quali programmi intende attuare, con quali tempi e sulla base di quali valutazioni». Gli utenti lamentano le conseguenze di un servizio ridotto, coincidenze perse e tempi di percorrenza che possono rendere più difficile per studenti e lavoratori pendolari raggiungere scuole, luoghi di lavoro e servizi in orari compatibili con le lezioni e i turni. «Questo disservizio riduce le possibilità di rientro e la flessibilità degli spostamenti, aumentando attese e rischio di ritardi o assenze», sostengono. «Questo penalizza chi non dispone di un’automobile o non può contare su passaggi, con effetti maggiori per giovani, anziani, persone con disabilità e famiglie» , sottolinea il consigliere comunale che ha denunciato la grave situazione. Spingere una parte degli utenti verso l’auto, aumentando i costi di trasporto per le famiglie e il traffico stradale significa indebolire l’accessibilità di Porto Torres e i collegamenti con Sassari, con possibili ricadute sulla partecipazione alla vita scolastica, lavorativa e sociale e sull’attrattività del territorio. «Ridurre l’utilizzo del treno e vanificare le opportunità offerte da un collegamento rapido, il cui viaggio può durare meno di 15 minuti credo che sia un vero problema per coloro che scelgono di studiare nella città di Sassari». Il treno rappresenta un’alternativa di mobilità sostenibile e può contribuire a ridurre il ricorso all’auto privata. La risposta a un eventuale utilizzo insufficiente del servizio dovrebbe quindi essere valutata alla luce dei dati disponibili e delle esigenze dell’utenza, considerando anche il potenziamento delle corse e una migliore informazione e promozione del collegamento. Il sindaco Massimo Mulas ha risposto alla segnalazione assicurando di mandare una richiesta scritta alle Ferrovie dello Stato per capire quali sono i programmi futuri. «Non può sparire una fermata prossima al porto di Porto Torres che registra ogni anno oltre centomila passeggeri, sostiene il sindaco - così come non può sparire un collegamento che a nostro avviso deve essere implementato. Se le persone non prendono il treno è perché non trovano personale operativo nelle stazione, spesso vuote e chiuse, una mancanza di presenza umana che rappresenta un serio problema. Eppure – aggiunge il primo cittadino- abbiamo investito sul Centro intermodale che dovrebbe garantire un miglior servizio dei trasporti». Nel frattempo si chiede al Consiglio comunale e alla Giunta di acquisire e comunicare le informazioni ufficiali sulla programmazione delle corse e sull’eventuale riduzione; di richiedere ai soggetti competenti i dati di frequentazione, le motivazioni della modifica e le valutazioni sul suo impatto; di verificare la compatibilità degli orari con le esigenze di studenti e lavoratori e il coordinamento con i servizi di autobus; di attivarsi presso la Regione e gli enti competenti affinché sia mantenuto il livello attuale del servizio e sia valutato un incremento delle corse; di promuovere un confronto con scuole, lavoratori, utenti e rappresentanze del territorio e di valutare iniziative di comunicazione per far conoscere il servizio e favorire l’utilizzo del treno.