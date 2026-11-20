«Abbiamo valutato uno standard e dobbiamo capire da questo Consiglio comunale se può essere destinato al ricovero dei mezzi di soccorso dell’Avis. Il Consorzio industriale provinciale di Sassari ha dato disponibilità di un’area da assegnare temporaneamente all’associazione». Così il sindaco di Porto Torres, Massimo Mulas, assicura l’impegno dell’amministrazione comunale a garantire uno spazio in sicurezza per le ambulanze Avis, a seguito dell’incendio che ha interessato, il 1 novembre scorso, i due capannoni adiacenti alla sede dell’associazione, rendendo inaccessibile il garage che ospitava i mezzi. L’argomento è stato affrontato in aula con una mozione proposta dal gruppo consiliare di Sardegna al Centro 2020- Ico Bruzzi (primo firmatario), Anita Giaconi e Sara Dettori- e votata all’unanimità dall’intero consiglio comunale. Nel dispositivo si sottolineava la necessità di individuare con urgenza un’area annessa di proprietà del Comune, da concedere anche in forma temporanea all’Associazione Avis, per garantire la prosecuzione dei servizi indispensabili e la collocazione delle ambulanze. Mezzi che, attualmente, hanno trovato spazio presso il Centro commerciale Granai, a seguito della ordinanza del sindaco che ha disposto la chiusura temporanea del tratto di strada di via Azuni, compreso tra via Ponte Romano e via Josto, un divieto che resterà in vigore sino all’avvenuta attestazione tecnica delle condizioni di sicurezza dei capannoni e della circolazione della strada.