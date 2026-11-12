Sabato 14 novembre, il quartiere Sant’Agostino si trasformerà in un luogo di suggestioni e tradizioni con Ammajare OFF – Contos’ e Foghile, appuntamento culturale dedicato all’esoterismo, alla spiritualità e alla memoria popolare.

La manifestazione si svolgerà in Largo Guillot, con un programma che intreccia letteratura, teatro e narrazione orale, recuperando l’antica consuetudine di riunirsi attorno al fuoco per condividere storie e leggende. Al centro dell’iniziativa anche il fascino delle panas, misteriose figure della tradizione sarda, e un percorso di riflessione sulle vite precedenti e sulla dimensione spirituale dell’esistenza.

Il programma prenderà il via alle 16 con l’apertura e l’introduzione a cura del Comitato Area Sant’Agostino.

Alle 16.30 è prevista la presentazione del libro Amor Fati di Consuelo Pinna, mentre alle 17 sarà acceso il braciere comunitario, attorno al quale prenderanno vita i racconti della tradizione.

Alle 17.15 spazio al teatro con una performance e una lettura letteraria affidate alle allieve del Teatro Ichnu. Durante tutta la manifestazione sarà inoltre possibile partecipare a sessioni di lettura delle carte, mentre la serata si concluderà con un rinfresco aperto ai presenti.

L’iniziativa è organizzata dall’associazione Intrecci Culturali, in collaborazione con il Comitato Area Sant’Agostino e la Libreria Il Manoscritto, con il patrocinio del Comune di Alghero e della Fondazione Alghero.