Si aggirava in bicicletta nei pressi della chiesa di San Francesco e, secondo la segnalazione arrivata alla polizia, avrebbe avuto con sé un coltello e una catena. L’uomo è stato rintracciato poco dopo dagli agenti del Commissariato di Alghero e denunciato in stato di libertà. L’episodio è avvenuto nei giorni scorsi.

Ricevuta la segnalazione sulla presenza dell’uomo, gli agenti hanno avviato le ricerche nelle strade adiacenti alla chiesa, individuandolo poco dopo all’inizio dei Bastioni Marco Polo. Sottoposto a controllo, l’uomo si è mostrato poco collaborativo e ha pronunciato alcune frasi che, secondo quanto riferisce la Questura di Sassari, apparivano prive di collegamento.

A quel punto ha estratto dal marsupio che portava con sé due coltelli da cucina, immediatamente sequestrati dagli agenti. Le due armi, entrambe con manico in plastica marrone, avevano una lama lunga circa 11,5 centimetri, per una lunghezza complessiva di circa 23 centimetri. Al termine degli accertamenti l’uomo è stato denunciato in stato di libertà.

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