«Un'attività senza precedenti» lungo la rotta dall'Algeria verso la Sardegna. È uno dei dati che emerge dall'ultimo rapporto di Frontex, l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera, che segnala una crescita costante degli attraversamenti verso l'Italia e un record mensile raggiunto a settembre. Un fenomeno che trova riscontro nei continui sbarchi registrati nelle ultime settimane soprattutto lungo le coste del Sulcis.

Una rotta, quella tra il Nord Africa e il sud dell'Isola, ormai consolidata. Le partenze avvengono principalmente dalle coste algerine, con il porto di Annaba tra i principali punti di riferimento: circa 130 miglia separano la località dalla Sardegna. Una traversata che, in condizioni favorevoli, può durare anche undici ore.

Il quadro si inserisce in una tendenza europea più articolata. Nei primi dieci mesi del 2026 gli attraversamenti irregolari delle frontiere verso l'Unione europea sono diminuiti del 29% rispetto allo stesso periodo del 2025, fermandosi a circa 110mila. La flessione riguarda quasi tutte le principali rotte migratorie, con l'eccezione proprio del Mediterraneo occidentale, dove i rilevamenti sono aumentati del 21%. Nel solo mese di ottobre sono stati registrati circa 18.100 attraversamenti, il 6% in meno rispetto a un anno prima, ma il 22% in più rispetto a settembre. L'incremento mensile è legato soprattutto alla crescita degli arrivi lungo la rotta dell'Africa occidentale verso le isole Canarie.

Il Mediterraneo centrale e quello orientale restano comunque le rotte più frequentate, con quasi il 60% degli ingressi irregolari nell'Ue. Nel dettaglio, il Mediterraneo orientale ha registrato circa 38.200 attraversamenti, in calo del 12%, mentre quello centrale ha segnato la diminuzione più marcata, con 26.600 arrivi e una flessione del 55%. La Libia resta il principale Paese di partenza lungo quest'ultima rotta, da cui provengono circa tre quarti degli arrivi.

Alla diminuzione degli attraversamenti non corrisponde però una riduzione del costo umano delle traversate. Secondo l'Organizzazione internazionale per le migrazioni (Oim), dall'inizio dell'anno oltre 2mila persone hanno perso la vita nel Mediterraneo.

(Unioneonline/D)