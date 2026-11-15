Durante la lite è spuntato un coltellaccio, per fermare la violenza è stata usata una pistola di spray al peperoncino.

Ancora tensione nel centro di accoglienza per migranti di Monastir, teatro di scontri, risse e accoltellamenti ormai con cadenza quotidiana. L’ultimo episodio nella notte appena trascorsa: un ventunenne algerino si è rivolto agli addetti alla sicurezza sostenendo di essere stato derubato da due afghani.

Durante il tentativo di ricostruire i fatti, alla presenza degli accusati, è emerso che in realtà fosse stato lui ad aver tentato poco prima una rapina: il giovane ha estratto il coltello dalla lama lunga, che teneva nascosto sotto la giacca. Alla vista dell’arma un vigilante ha reagito estraendo l’arma di deterrenza e il ventunenne è stato bloccato.

Nel Cas sono intervenuti i carabinieri di Dolianova, che hanno proceduto con l’arresto, poi convalidato, con l’accusa di resistenza. Il pm è Daniele Caria.

(Unioneonline/E.Fr.)