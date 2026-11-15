Paura nella tarda serata di ieri nelle campagne di Monastir per un'auto completamente avvolta dalle fiamme. L'allarme è scattato poco dopo le 22, quando diverse segnalazioni hanno raggiunto la sala operativa dei Vigili del Fuoco indicando un rogo nelle vicinanze della Strada Provinciale 7, l'arteria che collega il centro abitato con Villasor.

Sul posto è arrivata rapidamente una squadra di pronto intervento del Comando Provinciale di Cagliari. I soccorritori hanno lavorato per domare l'incendio che aveva ormai interessato l'intero veicolo, evitando che le fiamme si propagassero alla vegetazione circostante.

Nell'episodio non è rimasta coinvolta alcuna persona. Una volta spento il rogo e messa in sicurezza l'area, i Vigili del Fuoco hanno avviato i primi rilievi tecnici per chiarire l'origine dell'incendio e stabilire se si sia trattato di un guasto o di un gesto doloso.

(Unioneonline/En.Ne.)