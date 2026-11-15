La rotta irregolare verso la Sardegna ha fatto registrare «un'attività senza precedenti», con «un record mensile» a settembre. C’è la percezione, poi ci sono i numeri. Ad analizzare il fenomeno migratorio verso i confini del vecchio continente è Frontex, l’agenzia europea della guardia di frontiera e costiera.

Il dato generale riportato nell’ultimo aggiornamento di novembre è netto: nei primi dieci mesi (gennaio-ottobre) del 2026 «gli attraversamenti irregolari delle frontiere verso l'Ue sono diminuiti del 29%» rispetto allo stesso periodo del 2025. Il flusso si è ridotto «su quasi tutte le rotte migratorie». Il “quasi” è determinato da «un forte aumento degli arrivi dall'Africa occidentale verso le Isole Canarie». E dal caso Sardegna: i numeri delle traversate “clandestine” tra Annaba, in Algeria, e il Sulcis (soprattutto) sono in crescita.

I dati sardi

Dalla Libia si parte ancora, i migranti continuano ad annegare. Ma i flussi si sono ridotti. Se in tutte le regioni, tranne la Sicilia, si registra un calo degli stranieri nei centri, in Sardegna negli ultimi anni la tendenza è invertita. Ancora il 31 ottobre, ma del 2022, con il governo Meloni insediato da poco: da questa parte del Tirreno, secondo il Viminale, risultavano 1.177 migranti accolti. Due anni fa, allo stesso giorno, erano 2.400. Allo scorso 31 ottobre se ne contavano 2.754. Ma all’inizio dell’anno avevano addirittura superato quota 3000 (dato di gennaio). Numeri che vengono gonfiati dalle presenze nel centro di accoglienza straordinaria di Monastir, pieno all’inverosimile, soprattutto di algerini. Intanto si sono registrate partenze e abbandoni del suolo italiano. Un sistema che si è inceppato al porto di Olbia, dove i nordafricani non vengono fatti imbarcare sulle navi dirette verso la Penisola: così si creano anche sacche di “fantasmi”, fuori dai circuiti dell’accoglienza e nemmeno conteggiati. Mentre la rotta diretta verso l’Isola è sempre più battuta.