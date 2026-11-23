Scoprire “a passo lento” le ex carceri di Castiadas, le foreste, i nuraghi e le specialità gastronomiche locali. Una scommessa vinta domenica 22 novembre dalla Pro Loco locale che ha organizzato la giornata. L’iniziativa – denominata Agroarcheotrekking - rientra nell’ambito del progetto sostenuto dal Ministero del Turismo e dalla rete Pro Loco Italiane.

Tantissimi i partecipanti per un itinerario in cinque tappe: la foresta di S’Acqua Callenti, Stauli Mannu, il nuraghe Baccu sa Figu, le ex carceri di Castiadas e, infine, l’agriturismo Sa Mandria, dove il percorso si è concluso con una degustazione dei prodotti tipici locali.

«Un viaggio autentico attraverso un territorio che non è soltanto mare», ha sottolineato il sindaco di Castiadas Eugenio Murgioni, «ma anche boschi, archeologia, storia, tradizioni, cultura rurale e sapori genuini. Un patrimonio straordinario che merita di essere conosciuto, custodito e promosso in ogni stagione dell’anno».

In rappresentanza dell’amministrazione comunale erano presenti la vice sindaca Chantal Magro e la giovane consigliera comunale Chiara Frau. Da parte del primo cittadino «un sentito ringraziamento alla presidente della Pro Loco di Castiadas Michela Deiana, a tutti i volontari, agli organizzatori, ai collaboratori e a quanti hanno contribuito alla realizzazione di questa splendida giornata».