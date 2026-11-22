La mancanza di segnale di telefonia mobile lungo la strada provinciale 21 da Burcei e Campuomu, a San Gregorio e nei villaggi lungo la vecchia Orientale sarda, continua a creare preblemi in tutto il territorio. Ora si parla della realizzazione di un ripetitore telefonico da piazzare a S'Arcu e Su Scofu, una località e valico montano situato lungo la SP21, vicino al paese. «E' questa la soluzione individuata-ha detto il sindaco Marcello Malloru. In passato si è pensato a "Bruncu sa tuvara": la prima località può essere più facilmente servita dalla linea elettrica: Attendiamo i finanziamenti regionali. Di certo il problema va risolto anche per la sicurezza del territorio».

L'isolamento telefonico rappresenta da anni una grave emergenza. «Un intervento non più rinviabile», aggiunge il sindaco Malloru, «sulla provinciale 21 e sul successivo tratto della ex S.S. 125 si sono verificati negli ultimi mesi diversi incidenti stradali, durante i quali i soccorsi hanno avuto notevoli difficoltà a raggiungere i luoghi dei sinistri per l'impossibilità di contattare il 118 a causa dell'assenza di campo».

Grave anche la situazione a San Gregorio, borgata turistica di Sinnai e nei villaggi lungo l'Orientale. Proprio a San Gregorio, la scorsa estate si sono registrate serie difficoltà anche durante le operazioni di spegnimento e bonifica di un grosso incendio che ha incenerito diversi ettari di bosco, con gravi problemi di coordinamento tra le squadre a terra, i mezzi antincendio e la sala operativa, e con conseguente aggravamento del rischio per persone, abitazioni e bosco. Di questo si è parlato nei giorni sorsi anche in Consiglio comunale di Sinnai con una interrogazione del consigliere di "Uniti per Sinnai", Roberto Loi che ha chiesto lumi sui finanziamenti regionali proprio per potenziare la telefonia mobile. Loi ha chiesto lumi in particolare sull'ultimo bando regionale sulla telefonia. Ha risposto la sindaca Barbara Pusceddu sostenendo che il problema viene seguito con attenzione perché troppo importante in un territorio con insediamenti sempre più numerosi con tutte le esigenze del caso e non solo per la sicurezza.